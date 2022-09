Invasion de l'Ukraine - Les USA valident 600 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine

(Belga) La Maison Blanche a validé jeudi un nouveau volet de jusqu'à 600 millions de dollars d'assistance militaire à l'Ukraine, principalement des munitions pour les systèmes d'artillerie dont les forces ukrainiennes disposent déjà, mais pas de missiles à plus longue portée.

Dans un communiqué, l'exécutif américain indique avoir autorisé le Pentagone à puiser dans ses stocks pour livrer à l'Ukraine des équipements et services, ainsi que de la formation, sans plus de précision. De son côté, le Pentagone a précisé que cette nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine comprendrait notamment des missiles de précision pour les systèmes d'artillerie Himars déjà livrés à Kiev, ainsi que des obus compatibles avec les autres systèmes dont disposent les forces ukrainiennes. Avec cette nouvelle tranche d'aide, Washington envoie également des radars anti-artillerie, des véhicules blindés, des systèmes anti-drones et des équipements de déminage, équipements qui sont tous "calibrés" pour répondre aux besoins des forces ukrainiennes, a noté le chef de la diplomatie Antony Blinken. Mais cette nouvelle tranche d'aide ne prévoit pas l'envoi de missiles à plus longue portée de type ATACMS, capables de frapper à 300 kilomètres de distance et réclamés par Kiev. La semaine dernière, le chef d'état-major américain, le général américain Mark Milley, avait une nouvelle fois imposé une fin de non-recevoir à Kiev sur ces armes capables de viser des cibles en territoire russe, ce qui pour Washington pose un risque d'escalade du conflit. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Etats-Unis ont déjà fourni pour 15,1 milliards de dollars d'assistance militaire à l'Ukraine depuis l'invasion russe le 24 février. (Belga)