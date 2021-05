L'Irlande du Nord célèbre un centenaire tourmenté

(Belga) L'Irlande du Nord célèbre lundi son centenaire en plein tourment, entre pandémie de coronavirus, tensions dues au Brexit et recherche d'un nouveau dirigeant.

Les événements pour marquer ce centenaire ont été annulés de longue date en raison de la crise sanitaire dans la province britannique, frappée début avril par les pires violences qu'elle ait connues depuis plusieurs années. L'Irlande du Nord se trouve également en pleine incertitude politique, depuis l'annonce mercredi de la démission de la Première ministre Arlene Foster, victime d'une rébellion interne au sein de sa formation politique, l'ultra-conservateur parti unioniste DUP, alimentée par les rancoeurs autour des conséquences du Brexit. Dans un message sur Twitter, le Premier ministre britannique Boris Johnson - dont les promesses non tenues suscitent chez les unionistes, attachés au maintien sous la couronne britannique, un sentiment de trahison - a salué un "anniversaire très important", marquant "la formation du Royaume-Uni tel que nous le connaissons aujourd'hui". Depuis que la République d'Irlande s'est affranchie de la domination britannique le 3 mai 1921, l'existence de l'Irlande du Nord, créée au même moment et rattachée à la Grande-Bretagne, s'est retrouvée au centre d'un bras de fer parfois sanglant entre les deux pays. Les unionistes défenseurs de l'appartenance au Royaume-Uni, surtout protestants, et les républicains favorables à une réunification avec l'Irlande, en grande partie catholiques, se déchirent depuis des décennies sur le statut du territoire. Les républicains, qui ne reconnaissent pas la couronne britannique, ne célèbrent pas l'anniversaire. Pour Boris Johnson, il s'agit là d'un "moment de réflexion partagée", également l'occasion de "fêter l'Irlande du Nord et construire un avenir meilleur pour toute sa population". Si l'accord de paix de 1998 a mis fin à trois décennies sanglantes qui ont fait 3.5000 morts, les tensions ont été exacerbées récemment par les changements introduits par le Brexit, donnant lieu début avril à une dizaine de soirées d'émeutes, qui ont fait 88 blessés dans les rangs des policiers. "Le processus de paix est très justement mis au crédit d'une génération de dirigeants qui avaient une vision et le courage de mettre la réconciliation avant la division", a écrit la reine Elizabeth II. "Mais surtout, la paix qui perdure est à mettre au crédit de son peuple, sur les épaules duquel repose l'avenir", a-t-elle ajouté dans un message publié sur internet. Selon un sondage publié ce week-end dans la presse locale, 90% des unionistes et loyalistes craignent que la perspective de l'unification de l'Irlande n'entraîne un retour des violences en Irlande du Nord.