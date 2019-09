Le GPS européen Galileo atteint le milliard d'utilisateurs de smartphones dans le monde

(Belga) Galileo, le système européen de radionavigation par satellite, atteindra mardi le milliard d'utilisateurs de smartphones dans le monde, a annoncé lundi la Commission européenne.

"Galileo fournit à présent des services perfectionnés de synchronisation et de navigation à un milliard d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Et cela grâce à des efforts véritablement européens pour mettre en place le système de radionavigation le plus précis au monde", a souligné la commissaire chargée du Marché intérieur, Elzbieta Bienkowska. Projet emblématique de la Commission européenne, Galileo vise à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis du GPS ("Global Positioning system") américain. Ce GPS européen, qui comportera à terme une trentaine de satellites, sera totalement opérationnel en 2020 mais ses premiers services, dits "initiaux", sont disponibles depuis décembre 2016 et doivent être utilisés en complément d'autres systèmes comme le GPS américain. Grâce à 26 satellites en orbite, ces signaux doivent permettre de fournir des informations de positionnement et de mesure du temps pour les téléphones portables des particuliers, les véhicules connectés ou encore pour les transports ferroviaire et aérien. "Aujourd'hui, 95% des entreprises produisant des puces pour smartphone pour la radionavigation par satellite fabriquent des puces compatibles avec Galileo", précise la Commission. Le seuil du milliard d'utilisateurs a été calculé sur la base des ventes de smartphones utilisant Galileo à l'échelle mondiale. (Belga)