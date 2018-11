Le milliardaire Rybolovlev, inculpé à Monaco, est de retour en Russie

(Belga) Le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, mis en cause dans une affaire de corruption à Monaco, est de retour à Moscou, a annoncé samedi son porte-parole cité par les agences de presse russes.

"Dmitri Rybolovlev se trouve actuellement à Moscou. Il a été libéré sans caution et sans obligation (de rester à Monaco). Il reste sous contrôle judiciaire", a déclaré son représentant Dmitri Tchetchkine, cité par l'agence publique TASS. "Il n'a pas reçu d'interdiction de quitter Monaco et n'est pas limité dans ses déplacements", a-t-il précisé. Dmitri Rybolovlev, patron de l'AS Monaco, avait été placé en garde à vue mardi à Monaco dans le cadre d'une retentissante affaire d'escroquerie présumée qui l'oppose à son ancien marchand d'art suisse Yves Bouvier. Au total, neuf personnes -- dont M. Rybolovlev, son avocate Me Tetiana Bersheda et l'ancien garde des Sceaux Philippe Narmino, l'épouse et le fils de ce dernier, l'ancien ministre de l'Intérieur Paul Masseron et trois hauts dirigeants policiers -- ont été mises en cause cette semaine dans cette affaire, après des auditions et des perquisitions, provoquant une onde de choc sans précédent dans la Principauté. (Belga)