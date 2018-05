Cannes: "Les Chatouilles", film coup de poing qui dénonce la pédophilie

La réalisatrice Andrea Bescond (g) et l'actrice Karin Viard, le 14 mai 2018 à Cannes, pour la présentation du film "Les Chatouilles"Anne-Christine POUJOULAT

Au moment où un projet de loi contre les violences sexuelles est examiné lundi et mardi à l'Assemblée, un film aborde à Cannes le tabou de la pédophilie à travers l'histoire d'Odette, une enfant abusée qui va tenter, adulte, de dépasser ses trauma. Un premier film très fort, qui surgit après la vague #MeToo.

Présenté lundi dans Un Certain Regard, "Les Chatouilles" a d'abord été une pièce à succès.

Andréa Bescond y racontait son histoire et les abus sexuels commis par un "ami de la famille". Elle interprétait tous les personnages dans la pièce, récompensée d'un Molière en 2016.

Histoire d'une résilience, "Les Chatouilles" révélait comment elle a réussi à s'exprimer par la danse, sa passion. "Comme on ne peut plus parler quand on est victime de violence sexuelle, c'est le corps qui prend le relais, en tout cas pour moi", a-t-elle expliqué à l'AFP.

Dans le film, attendu en salles le 26 septembre, qu'elle a réalisé avec son compagnon Eric Métayer, Andréa Bescond incarne Odette, une danseuse à l'énergie contagieuse, qui boit beaucoup, parle fort, consomme des drogues et n'arrive pas à rester en place. Jusqu'au jour où elle pousse la porte d'une psy et raconte son lourd secret.

Va commencer pour elle un long chemin pour se réconcilier avec elle-même et l'enfant qu'elle a été.

Film à l'énergie contagieuse, à l'image de son interprète, "Les Chatouilles" fait un va-et-vient permanent entre passé et présent, entre les phrases qu'Odette a rêvées de prononcer et une réalité plus terne.

Le film bénéficie d'un casting hors pair, avec Karin Viard et Clovis Cornillac dans le rôle des parents et Pierre Deladonchamps dans celui de Gilbert, l'agresseur.

Un rôle pas évident pour l'acteur, également à l'affiche de "Plaire, aimer et courir vite" de Christophe Honoré, en lice pour la Palme d'or. L'idée était de donner "un aspect humain et pas caricatural de ce qu’on peut avoir comme fantasme du pédophile-type, libidineux, pervers, dont on devine les intentions à 20 kilomètres", affirme-t-il dans les notes d'intention du film.

Tous les acteurs impliqués dans ce projet ont vu la pièce initiale. Le film a mis trois ans avant de voir le jour et surgit après une grande vague de libération de la parole autour des agressions sexuelles.

"C'est un virage à prendre, mais on veut éviter la récupération du film comme une guerre des genres" (sexes), insiste Andréa Bescond, qui espère toucher le public le plus large possible.

Interrogée sur le projet de loi sur les violences sexuelles, jugé par certains pas assez protecteur pour les enfants, elle estime pour sa part que, "petit pas par petit pas, ça avance."