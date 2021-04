Disparition de Delphine Jubillar en France: le mari sera auditionné très bientôt

La disparition aussi mystérieuse qu'inexpliquée de Delphine Jubillar, juste avant Noël, continue d'intriguer proches et enquêteurs, à la recherche de cette infirmière de 33 ans, vue pour la dernière fois dans sa maison du village de Cagnac-les-Mines, près d'Albi.

Selon des informations rapportées par France Bleu, le mari de Delphine, Cédric Jubillar sera auditionné par les juges d'instruction à la mi-avril. Il s'agit de sa première audition en tant que partie civile. Depuis la disparition de Delphine Jubillar, il avait été entendu par les gendarmes à deux reprises dans le cadre de témoin.

Cédric Jubillar, le mari de l'infirmière et père de leurs deux enfants, de 6 ans et un an et demi, s'est constitué partie civile pour lui-même et les enfants mineurs.

Le jeudi 16 décembre à l'aube, c'est lui qui avait alerté les gendarmes de la disparition inquiétante de son épouse et mère de leurs deux enfants. Selon lui, Delphine Jubillar est sortie de la maison vers 23h00, le mercredi 15 décembre, pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d'un manteau blanc et munie de son téléphone portable. Les chiens retournent à la maison sans elle, selon le mari.