Elections 2019 - Sander Vandecapelle et Bea Knaepen tirent la liste PTB dans le Brabant flamand

(Belga) Le PTB a présenté samedi soir à plus de 200 membres et sympathisants ses candidats en tête de listes pour les élections régionales et fédérales. Sander Vandecapelle (31), président du parti d'extrême gauche en Brabant flamand, tirera la liste pour le parlement flamand et Bea Knaepen (63), ancienne délégué syndicale, celle de la Chambre.

"Avec ce choix, le PTB est conscient qu'il s'agit de deux personnalité sans expérience politique mais avec une expérience de terrain", a commenté le porte-parole et député fédéral Raoul Hedebouw. (Belga)