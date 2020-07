Le chauffeur de bus agressé à Bayonne est décédé: "Nous avons choisi de le laisser partir"

Le chauffeur violemment agressé à Bayonne il y a 5 jours est mort ce vendredi 10 juillet à 17h30, a annoncé sa famille à RTL France.

Philippe Monguillot, le chauffeur de bus agressé dimanche à Bayonne, et qui était en état de mort cérébrale depuis, est décédé vendredi en fin d'après-midi, a annoncé sa fille Marie à différents médias français. "Nous avons décidé de le laisser partir. Les médecins étaient pour et nous aussi", a-t-elle dit, tandis que sa mère Véronique a a annoncé sur les réseaux sociaux "Mon époux s'est éteint à 17H30, RIP mon amour".

Selon le parquet de Bayonne, le chauffeur de bus a été victime d'une agression "d'une extrême violence" alors qu'il voulait contrôler le ticket d'une personne et exigeait le port du masque pour trois autres. Âgés de 22 et 23 ans et connus des services de police, deux hommes soupçonnés d'avoir porté les coups ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et écroués.



Deux autres individus, des trentenaires, ont été écroués, notamment pour "non assistance à personne en danger".

