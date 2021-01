Leur fils est mort étouffé avec une saucisse Knacki en France: ils portent plainte contre Herta

La société Herta, poursuivie pour homicide involontaire après la mort en 2014 du petit Lilian, qui s'était étouffé avec un bout de saucisse Knacki, comparaît lundi devant le tribunal correctionnel de Dax.

Herta dont le président Arnaud de Belloy sera présent à l'audience, est attaqué en justice par Florence et Vincent Lerbey, pour "homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence" posée par le Code de la Consommation. Ils ne veulent pas qu'un tel drame se reproduise.



Leur fils de 2 ans et 11 mois est mort le 11 août 2014 dans un camping de Messanges, sur la côte landaise, où la famille bordelaise séjournait en mobil-home.



Ce jour-là, au retour de plage avec un couple d'amis et leurs enfants, la maman prépare le repas pour les petits. Au menu, haricots verts et saucisses Knacki qu'elle coupe en rondelles.



Après quelques bouchées, Lilian se lève, se prend la gorge entre les mains, il s'étouffe. Florence Lerbey alerte aussitôt son mari et son amie, infirmière anesthésiste. Celle-ci essaie d'enlever le morceau de la gorge du petit, de le faire tousser, pratique la manoeuvre de Heimlich et lui tape dans le dos en le maintenant à plat ventre sur ses genoux pendant que la maman appelle le 15.

Une matière qui peut "coller à la trachée"



Le papa le prend aussi par les pieds, la tête en bas. Rien n'y fait. C'est l'arrêt cardiaque. Le morceau de saucisse finit par être ôté par l'infirmière grâce à une pince spéciale, à l'arrivée des pompiers. Mais ni eux ni le Samu n'arriveront à faire repartir le coeur de l'enfant.



Si les parents de Lilian ont finalement porté plainte contre Herta, "ce n'est pas pour de l'argent mais pour qu'il y ait une prise de conscience des consommateurs qui ignorent la dangerosité de ce produit", affirme à l'AFP Me Philippe Courtois, avocat de la famille.



Le "diamètre de ces saucisses correspond à l'oesophage des plus petits et leur matière spongieuse peut se coller à la trachée", ajoute-t-il.



A l'époque, seule une "recommandation pour les plus jeunes" de couper en "tout petits morceaux" était indiqué sur les paquets. Depuis 2015, à la demande de la famille Lerbey, une nouvelle mention avec logo d'alerte figure au dos des emballages : " Pour les enfants de moins de 4 ans, couper la saucisse dans le sens de la longueur puis en tout petits morceaux afin de prévenir les risques d'étouffement".



Dans un récent communiqué, Herta précise avoir alors, "conformément aux souhaits" des Lerbey, incité les autres fabricants de saucisses à pâtes fines à reprendre ces termes, ce qu'ils ont "majoritairement" fait.



Les parents de Lilian souhaitent que ce texte soit mis à l'avant des paquets pour plus de visibilité. Ils aimeraient également une campagne publicitaire pour faire connaître ce risque qui a déjà été tragique pour quelques autres enfants.



En 2018, la Cour d'appel de Paris a notamment reconnu Herta responsable du handicap d'une fillette de 3 ans qui avait frôlé la mort avec une "Knacki ball" six ans plus tôt, et indemnisé les parents, estimant que l'emballage ne prévenait pas suffisamment du danger potentiel.