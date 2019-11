Mondial de hand: les Bleues avec deux jeunes gardiennes

Deux jeunes gardiennes, Catherine Gabriel (25 ans) et Roxanne Frank (21 ans), ont été appelées dans la sélection des vingt joueuses en vue du Mondial de handball au Japon, à partir du 1er décembre, pour épauler la N.1 Amandine Leynaud.

On retrouve dans ce groupe la plupart des championnes du monde 2017 et d'Europe 2018, mais le sélectionneur Olivier Krumbholz est privé des deux gardiennes qui avaient successivement servi de doublure dans la cage lors des deux précédentes compétitions majeures, Cléopâtre Darleux (2017) et Laura Glauser (2018).

Pour intégrer la liste finale des seize, l'entraîneur devrait faire son choix entre Gabriel et Frank lors d'un tournoi de préparation à Tokyo, qui servira de "test event" aux organisateurs des JO-2020, la semaine précédent le Mondial. La France y affrontera le Brésil, le Japon et la Slovénie les 21, 23 et 24 novembre.

Pour le reste, toutes les joueuses majeures ont répondu présent pour défendre leur titre, écartant de faire l'impasse comme l'entraîneur l'avait proposé à certaines. La seule absente de marque est l'ailière et capitaine Siraba Dembelé pour cause de grossesse.

On retrouve ainsi Grâce Zaadi et Estelle Nzé-Minko au poste de demi-centre, Alexandra Lacrabère et Manon Houette sur les ailes ou Béatrice Edwige en défense.

Les Bleues commenceront le Mondial par un match contre la Corée du Sud le 30 novembre à 18h00 (heure du Japon). Toutes les rencontres auront lieu à Kumamoto, dans le sud de l'archipel, ou dans les environs.

L'équipe championne du monde gagnera un billet pour les Jeux, sauf si c'est la France qui s'est qualifiée en devenant championne d'Europe l'an passé.

Les Bleues sont tombées dans "la poule la plus relevée", selon Krumbholz, avec aussi le Danemark, l'Allemagne, le Brésil et l'Australie, le seul adversaire faible.

La nouvelle formule exige de finir dans les trois premiers pour accéder au tour principal, qui s'annonce également ardu puisque devraient y figurer deux autres grands favoris pour l'or, la Norvège et les Pays-Bas, la Russie étant isolée dans l'autre partie a priori plus ouverte du tableau.

"Nous arrivons bien sûr en pleine confiance mais n'oublions que nos adversaires seront pleines d'agressivité car elles ne sont pas encore qualifiées pour Tokyo", a souligné le sélectionneur.

Le groupe des 20 Françaises:

Gardiennes: Amandine Leynaud (Györ/HUN), Catherine Gabriel (Nantes), Roxanne Frank (Besançon)

Arrières gauches: Orlane Kanor (Metz), Estelle Nzé-Minko (Györ/HUN)), Gnonsiane Niombla (Siofok/HUN)

Arrières droites: Camille Ayglon (Nantes), Océane Sercien Ugolin (Paris 92), Alexandra Lacrabère (Fleury-Loiret)

Demi-centres: Méline Nocandy (Metz), Allison Pineau (Paris 92), Grâce Zaadi (Metz), Tamara Horacek (Paris 92)

Ailières gauches: Manon Houette (Metz), Chloé Bouquet (Besançon)

Ailières droites: Pauline Coatanea (Brest), Laura Flippes (Metz)

Pivots: Béatrice Edwige (Györ/HUN), Astride N'Gouan (Metz), Pauletta Foppa (Brest)