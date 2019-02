Négociations salariales - Syndicats et employeurs vont se revoir

(Belga) Les syndicats et employeurs, réunis au sein du Groupe des 10, ont décidé de poursuivre leurs discussions, à l'issue vendredi de la première rencontre organisée depuis la grève nationale du 13 février. Une prochaine réunion a été fixée au 25 février, a indiqué Bernard Gilliot, le président de la FEB et du Groupe des 10.

Des groupes de travail seront chargés de préparer cette réunion. Les partenaires sociaux demandent au Conseil central de l'Économie, qui a dressé le rapport sur la marge salariale, de regarder à nouveau les différents paramètres et de voir si cela n'a pas une influence sur les résultats des calculs. Le rapport du conseil central de l'Économie a fixé la marge salariale à maximum 0,8% pour la période 2019-2020. Mais dans son dernier rapport, le Bureau fédéral du plan estime que l'inflation sera moins élevée qu'initialement prévu, ce qui pourrait permettre d'obtenir in fine une marge plus élevée. (Belga)