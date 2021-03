Plantu et Willem fêtent en dessins leurs retraites du Monde et de Libé

(Belga) Le caricaturiste Plantu a signé mercredi son dernier dessin en une du journal français Le Monde, qui rend hommage dans un supplément de huit pages à son dessinateur vedette, tandis que le quotidien Libération a publié un numéro spécial pour marquer le départ en retraite de son caricaturiste attitré Willem.

Hasard du calendrier, les deux dessinateurs de presse ont fait valoir leurs droits à la retraite dans leurs quotidiens respectifs au même moment. Pour son dernier dessin en première page du Monde, qui orne l'édition publiée mercredi et datée du jeudi 1er avril, Plantu montre le président Emmanuel Macron à l'Elysée, tourneboulé et ne sachant pas, à quelques heures de son allocution, quelles nouvelles mesures annoncer contre le Covid-19. Un dessin qui s'accompagne de multiples clins d'oeil aux lecteurs du Monde: des petites souris (animaux qui agrémentent souvent ses dessins) agitant un mouchoir pour dire au revoir, une Marianne (figure symbolique de la France) masquée, et plusieurs colombes (son autre animal fétiche), dont l'une tient un point d'interrogation dans son bec, référence à son tout premier dessin publié dans le journal en 1972. Le quotidien retrace sa carrière de près d'un demi-siècle dans un supplément de huit pages, avec une interview de l'artiste et une sélection de ses dessins les plus marquants, décennie par décennie, dans laquelle on voit l'évolution de son style. Comme l'avait expliqué à l'AFP le directeur du Monde Jérôme Fenoglio, Plantu sera remplacé par des dessinateurs et dessinatrices du collectif international "Cartooning for peace" qu'il a confondé, et auxquels le journal fera désormais appel pour sa une. De son côté, le quotidien de gauche Libération a dédié son numéro de mercredi à Willem, qui prend lui aussi sa retraite après 40 ans au sein du journal. Le quotidien propose là encore une interview, des témoignages et de nombreuses reproductions de ses dessins. Willem s'est caricaturé lui même sur la couverture du journal, où on le voit de dos, un verre à la main, devant une feuille blanche entourée des personnages qu'il prenait plaisir à tourner en dérision... Enfin, "Libé" publie en dernière page un portrait (écrit) de sa nouvelle caricaturiste attitrée, Coco, "première femme à avoir un tel rôle dans un quotidien national", sous la forme d'une lettre adressée à la trentenaire, rescapée de l'attentat islamiste contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo en janvier 2015. La dessinatrice débutera dans ses pages jeudi. (Belga)