Prenons la une demande l'ouverture d'une enquête sur la Ligue du LOL

Les Inrocks ont licencié leur rédacteur en chef web David Doucet et son adjoint François-Luc Doyez suite à l'affaire de la "Ligue du LOL"Kirill KUDRYAVTSEV

L'association Prenons la une, qui milite pour l'égalité femmes-hommes dans les rédactions, a adressé lundi un signalement au procureur de Paris pour qu'il ouvre une enquête sur les agissements des membres de la "Ligue du LOL".

"Les agissements de la +Ligue du LOL+ révélés depuis février 2019 dans de nombreux articles de presse sont susceptibles de recouvrir des infractions telles que +harcèlement moral+, +injure raciste+ et +incitation à la haine raciste et sexiste+", estime l'association dans un communiqué.

"Pour les victimes passées, et pour éviter que ces faits se renouvellent, conformément à l'objet de notre association, nous demandons au Procureur de la République l'ouverture d'une enquête sur ces événements", poursuit le communiqué.

L'association appelle aussi la garde des Sceaux Nicole Belloubet, et la secrétaire d'Etat aux Droits des femmes, Marlène Schiappa, à faire de même.

Une autre association, SOS Racisme, avait déjà adressé un signalement similaire au parquet mi-février.

Pour la présidente de l'association Léa Lejeune, qui "regrette qu'il n'y ait pas eu d'enquête préliminaire ouverte dans cette affaire", il s'agit de "faire la lumière sur l'ampleur des faits" et leur gravité et voir aussi s'il y a ou non prescription pour permettre aux victimes qui le souhaitent de porter plainte.

"Le parquet n'a toujours pas ouvert d'enquête, or les auteurs des faits sont en train d'effacer leurs données, leurs tweets, de faire retirer leurs noms des articles. C'est une stratégie qui fait peur aux victimes. Il est temps qu'ils soient enfin interrogés par la justice", déplore de son côté l'avocat de l'association, Jean-Baptiste Soufron.

L'enquête permettrait notamment de "récupérer un certain nombre d'éléments qui ont été effacés", note le signalement.

En début d'année le milieu médiatique a été secoué par l'affaire dite de la "Ligue du LOL", un groupe de journalistes et communicants accusés d'avoir harcelé d'autres personnes sur internet, principalement des femmes, dans les années 2010.

Une dizaine de mises à pied ont été décidées dans le sillage de cette affaire mais aucune plainte n'a été déposée.