Alerte ouragan aux Etats-Unis à l'approche de la tempête tropicale Gordon

La tempête tropicale Gordon a continué de se renforcer en se rapprochant des côtes américaines du Golfe du Mexique, qu'elle devrait atteindre mardi soir, peut-être après s'être transformée en ouragan.

Les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans la ville de La Nouvelle-Orléans (Louisiane), dévastée en 2005 par l'ouragan Katrina et ont encouragé les personnes vivant en dehors de son système de digues à évacuer les lieux. Le coeur de la tempête devrait toucher terre à l'est de la ville.

Selon le bilan à 21H00 GMT du Centre national des ouragans (NHC), Gordon se trouvait à 155 kilomètres au sud-est de Biloxi (Mississippi) et à 145 kilomètres au sud de Mobile (Alabama). Il se déplace assez rapidement, à 24 km/h.

Ses vents soufflaient à 110 km/h en moyenne et pourraient se renforcer, au point qu'il se hisse en ouragan de catégorie 1 (entre 119 et 153 km/h) avant d'atteindre la côte, mais ils devraient "rapidement s'affaiblir" en remontant mercredi la vallée du fleuve Mississippi, a précisé le centre basé à Miami.

La tempête s'est formée lundi près de l'archipel des Keys, au sud de la Floride.

Une "alerte ouragan" a été mise en place entre l'embouchure de la rivière aux Perles (Pearl River) --à la frontière entre les Etats de Louisiane et du Mississippi-- et la frontière entre l'Alabama et la Floride.