Algérie: nouvelles violences lors d'un match de foot, 40 blessés

(Belga) Une quarantaine de personnes, dont 18 policiers, ont été blessées mardi soir, lors de violences à l'issue d'un match de première division de football à Alger, a annoncé mercredi la police algérienne qui dit enquêter sur de possibles violences policières.

La défaite 0-1 à domicile du Mouloudia Club d'Alger (MCA) face à l'USM Bel Abbès (USMBA) a provoqué la colère de supporteurs algérois, dont certains ont arraché les sièges du stade avant de les jeter sur le terrain ou contre des policiers, selon le site spécialisé dzfoot.com. Lors de ces violences, "18 policiers ont été blessés, dont 4 grièvement, ainsi que 22 supporters" et "10 véhicules de la police, une ambulance de la protection civile et un véhicule particulier" ont été endommagés, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN, Direction de la police algérienne). Selon la DGSN, 42 supporteurs ont été arrêtés, pour "troubles à l'ordre public, port d'armes blanches ou possession de drogues et psychotropes". Par ailleurs, une enquête est ouverte "sur l'authenticité de la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, montrant un comportement inapproprié de certains agents de maintien de l'ordre lors de l'exercice de leurs fonctions", annonce la DGSN. Sur cette vidéo, on voit des policiers en civil, munis de matraque, utiliser à leur tour comme projectiles les chaises en plastiques dont ils sont la cible. On y voit aussi un jeune supporteur à terre être violemment matraqué par plusieurs policiers. Depuis plusieurs années, les stades de football d'Algérie sont le théâtre de violences quasi-hebdomadaires entre supporteurs, contre la police mais aussi parfois contre les joueurs. (Belga)