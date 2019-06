Au moins 101 morts dans les combats entre régime et djihadistes en Syrie

(Belga) Au moins 101 combattants ont péri ces dernières 24 heures dans les affrontements opposant les forces du régime syrien à des groupes djihadistes et des rebelles islamistes près de la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé vendredi une ONG.

Dominée par des djihadistes, la région d'Idleb est le théâtre depuis fin avril d'un regain de violences, alors que le pouvoir de Bachar al-Assad et son allié russe bombardent quasi-quotidiennement le secteur. Jeudi, djihadistes et rebelles islamistes ont lancé une contre-attaque sur des territoires du régime dans le nord-ouest de la province de Hama, qui jouxte celle d'Idleb. Au moins 53 combattants prorégime ainsi que 48 djihadistes ou rebelles islamistes ont péri dans les affrontements, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Il s'agit des combats les plus violents depuis le début de l'escalade, fin avril", a souligné le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, rapportant également des raids aériens du régime et de la Russie. Les affrontements ont lieu près de "régions chrétiennes et alaouites sous contrôle du régime", a-t-il souligné. A la faveur de cette contre-attaque, djihadistes et rebelles ont pris le contrôle de deux villages, Tal Maleh et Jibine, précise l'OSDH. Les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda), mais aussi ceux de Houras al-Din, groupuscule lié à Al-Qaïda, ou encore du Parti islamique du Turkestan, ont participé à l'assaut, selon l'OSDH. De son côté, l'agence de presse officielle Sana affirme que "des unités de l'armée ont riposté avec force aux groupes des assaillants terroristes", précisant que ces unités ont "repris un certain nombre de positions" après des combats. Par ailleurs, dans la nuit de jeudi à vendredi, deux enfants ont été tués dans des raids aériens ou des tirs d'artillerie sur Idleb, a rapporté l'OSDH. (Belga)