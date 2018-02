Avec son 1,57m et ses 46 kg, un boxeur thaïlandais, surnommé le "nain géant", collectionne les exploits

Originaire du nord-est de la Thaïlande, région rurale et misérable, la boxe a été pour lui un moyen de sortir de la pauvreté.

Le Thaïlandais Wanheng Menayothin, dit le "nain géant", a réussi l'exploit de se faire un nom en pratiquant la boxe anglaise dans un pays qui ne jure que par la boxe thaï.



Il rêve maintenant de décrocher une 50e victoire d'affilée et donc d'égaler l'exploit de l'Américain Floyd Mayweather.



Avec son 1,57 m et ses 47,6 kg, Wanheng Menayothin est bien plus petit, plus mince et significativement moins riche que la légende américaine de la boxe, qui a touché l'an dernier 100 millions de dollars pour son combat contre la star irlandaise des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor.





La Thaïlande, un pays passionné par la "Muay Thai"

Mais dans quelques semaines, Wanheng espère faire aussi bien que lui en nombre de victoires. En avril ou en mai prochain, il affrontera en Thaïlande le Panaméen Leroy Estrada.



Un combat qui génère un engouement pour la boxe dans un pays connu pour sa passion de la "Muay Thai", l'art martial favori des Thaïlandais qui allie coups de pieds, de genoux, de coudes aux coups de poings.





Invaincu en 46 combats

"Je n'ai jamais pensé à battre des records, je veux juste gagner mes combats comme tous les athlètes qui ne veulent pas perdre", confie le jeune homme de 32 ans, assis sur un pneu où il ajuste ses bandages de protection avant une séance d'entraînement dans son gymnase de Bangkok.



Invaincu en 46 combats, dont 17 KO, il détient dans la catégorie paille la ceinture mondiale WBC.



Originaire du nord-est de la Thaïlande, région rurale et misérable, la boxe a été pour lui un moyen de sortir de la pauvreté. Il a commencé par la boxe thaï et, dès l'âge de 12 ans, il s'est installé à Bangkok pour pratiquer.





"Pas le plus doué mais le plus déterminé"

"Quand il est arrivé, il n'était pas le plus doué, mais le plus déterminé", se souvient Chaiyasit Menayothin, le propriétaire du club.



Comme de nombreux boxeurs en Thaïlande, il est connu sous différents patronymes.



Son endurance et sa petite taille lui ont valu le surnom de "nain géant", tandis que Wanheng Menayothin dérive du nom du propriétaire du club. Son véritable nom est Chayaphon Moonsri.