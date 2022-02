Bloquer totalement l'arrivée de gaz et pétrole russe ne pénaliserait pas l'Europe

Un éventuel embargo de l'Union européenne sur l'énergie visant la Russie toucherait bien davantage l'économie russe que celle de l'Union européenne, selon le centre de recherche allemand IfW. Ce dernier a réalisé un certain nombre de simulations pour évaluer quelles seraient les sanctions commerciales les plus efficaces.

"Dans le cas d'un embargo commercial sur le gaz, la production économique russe reculerait de près de 3%; dans le cas d'un embargo sur le pétrole, de près de 1%", selon l'IfW.

Pour l'Allemagne et l'Union européenne, dans les deux cas, "les dégâts économiques seraient très limités", souligne-t-on.

Pour l'institut allemand, cela ne change rien à sa simulation que l'initiative d'un embargo vienne de l'UE ou de la Russie elle-même. Pour expliquer les faibles répercussions sur les économies occidentales, le centre de recherche allemand avance le fait que d'autres partenaires commerciaux remplaceraient la Russie pour la livraison de gaz ou de pétrole.

D'autres embargos, par exemple sur les machines-outils et les pièces de machine ou sur les véhicules, auraient beaucoup moins d'impact sur l'économie russe, avec un recul estimé de respectivement 0,5 et 0,3 pour cent, et auraient des conséquences très faibles dans l'Union européenne.