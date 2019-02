Boxe: Pacquiao tente de décourager son fils de monter sur un ring

"Tu n'as pas besoin de boxer !" La légende philippine de la boxe Manny Pacquiao n'a pas pris de gants pour tenter de décourager son fils de 19 ans de monter sur un ring.

"Pac Man", seul boxeur a avoir été champion du monde dans huit catégories de poids différentes, a pris la parole mercredi quelques jours après la diffusion sur Facebook d'une vidéo d'un combat d'exhibition de son fils aîné, Emmanuel Jr, surnommé Jimuel.

"Cela me fait de la peine qu'il boxe, car je sais à quel point c'est dur. Je lui ai dit +Papa s'est mis à la boxe seulement pour sortir de la pauvreté... Toi tu n'as pas besoin de boxer+", a déclaré à la chaîne ABS-CBN Pacquiao, qui a vécu dans la rue avant de se lancer dans la boxe professionnelle en janvier 1995 pour une bourse de 1.000 pesos (19 euros) et d'amasser une fortune estimée à plus de 500 millions de dollars.

"Mais il m'a dit: +Papa, comme toi, la boxe est ma passion. Je veux représenter mon pays en tant qu'athlète+", a ajouté le boxeur de 40 ans.

Dans la vidéo sur Facebook, on voit le jeune Pacquiao envoyer brièvement son adversaire au tapis, avec des enchaînements rappelant ceux de son père. Jimuel portait également des gants, un casque et une ceinture floqués "Pacman".

Son père a regardé le match par visioconférence et on peut le voir parler à son fils avant le début du combat.

"Sa maman a pleuré plusieurs fois en lui disant +Ne boxe pas, mon fils+", a encore déclaré Pacquiao à propos de sa femme, Jinkee, qui lui a également demandé de raccrocher les gants à 40 ans.

"Il veut vraiment faire ça", a regretté le Philippin aux 61 victoires (39 avant la limite) pour sept défaites et 2 nuls.

Un conseiller de Pacquiao a déclaré à l'AFP que Jimuel s'était mis à la boxe seulement en décembre, un mois avant que son père ne batte facilement l'Américain Adrien Broner à Las Vegas.

Le jeune Pacquiao ne serait pas le premier fils de champion de boxe à monter sur un ring. L'Américain Joe Frazier ou le Français Marcel Cerdan ont ainsi vu leurs héritiers marcher sur leurs traces.