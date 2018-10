Ce fuyard va retourner un taser contre un policier: "Argh, il m'a tasé, je vais te tirer dessus!"

Le shérif du comté de Pasco en Floride vient de révéler la vidéo d'une arrestation particulièrement musclée.

On y voit un policier prendre en chasse à pied un dénommé Bryan Roque, un jeune homme qui venait de tenter de pénétrer dans une voiture à Plant City. Il parvient finalement à le rattraper et le plaque au sol. Il l'avertit que s'il continue à se débattre, il le tasera. Mais alors qu'il tente de rassurer une voisine témoin de la scène, le fuyard en profite pour lui dérober le taser et tirer. Le policier et le voleur présumé sont tous deux électrocutés et incapables de bouger pendant quelques secondes. Le policier crie alors qu'il va tirer sur le fuyard, mais celui-ci parvient, selon ses cris, à lui prendre également son arme à feu. Finalement, les équipiers du policier arrivent enfin, tasent le jeune homme et l'arrêtent.