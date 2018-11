Conflit au Yémen - La coalition a demandé la fin des ravitaillements en vol américains

(Belga) La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite qui combat les rebelles Houthis au Yémen a demandé aux Etats-Unis de cesser leurs opérations de ravitaillement en vol de ses avions, a annoncé samedi l'agence officielle saoudienne.

"Récemment, le Royaume et la Coalition ont accru leur capacité de mener indépendamment le ravitaillement en vol au Yémen", a annoncé l'agence de presse officielle SPA. "En conséquence, en consultation avec les Etats-Unis, la Coalition a demandé la cessation du soutien au ravitaillement en vol pour ses opérations au Yémen", indique l'agence. L'Arabie saoudite et les autres membres de coalition, qui soutient les forces loyales au président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, "cherchent continuellement à améliorer leur professionnalisme militaire et leur autosuffisance", explique l'agence saoudienne. "Le commandement de la Coalition exprime l'espoir que les prochaines négociations sous l'égide de l'ONU dans un pays tiers conduiront à un règlement négocié" du conflit, indique par ailleurs SPA. Après l'échec en septembre d'une médiation de l'ONU pour trouver un règlement politique, la coalition a annoncé la reprise de l'assaut sur le port stratégique Hodeida, dans l'ouest du Yémen, qui s'est intensifié à partir du 1er novembre. La bataille pour reprendre Hodeida aux rebelles qui contrôlent la ville menace les efforts de paix des Etats-Unis et de l'ONU, qui espère pouvoir convoquer des pourparlers d'ici la fin de l'année. La coalition, indique l'agence SPA, "espère voir la fin de l'agression des milices Houthis soutenues par l'Iran contre le peuple yéménite et contre des pays de la région, notamment la menace des missiles balistiques et des drones". (Belga)