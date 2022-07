Coronavirus - Biden, pratiquement remis du Covid, dit se sentir "très en forme"

(Belga) Le président américain Joe Biden, quasiment remis du Covid, a dit lundi se sentir "très en forme" et espérer être pleinement de retour au travail dans la semaine.

"Je me sens très en forme", a-t-il déclaré à des journalistes à la fin d'une rencontre avec des chefs d'entreprises sur la fabrication de micro-puces, à laquelle il assistait par liaison vidéo. D'une voix légèrement enrouée, le démocrate de 79 ans s'est réjoui d'avoir eu deux bonnes nuits de sommeil d'affilée. "En fait, mon chien a même dû me réveiller ce matin", a-t-il souri. Confiné depuis son test positif jeudi, il a affirmé espérer sortir de l'isolement pour retourner au travail "d'ici la fin de la semaine". Joe Biden avait continué à travailler, mais avait allégé son planning durant sa convalescence. Le président semble avoir eu des symptômes légers et la Maison Blanche a tout fait pour rassurer sur son état de santé et sa capacité à gouverner, même confiné. Plus tôt, son médecin personnel avait déclaré qu'il ne présentait pratiquement plus de symptômes de la maladie, dans une lettre diffusée par la Maison Blanche. "Ses symptômes ont désormais pratiquement totalement disparu", avait écrit le Dr Kevin O'Connor. Le président, très légèrement enroué, souffre encore d'une petite congestion nasale, avait précisé le médecin. L'âge de Joe Biden -- qui a bénéficié d'une vaccination complète et de deux rappels -- le classe dans la catégorie des personnes à risque de développer un cas grave de la maladie. (Belga)