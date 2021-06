Coronavirus - Covid: Sydney se reconfine face au variant Delta, mesures allégées en Europe

(Belga) Les autorités australiennes ont imposé samedi le reconfinement total de la ville de Sydney, confrontée à une flambée de nouveaux cas de coronavirus causée par le variant Delta, plus contagieux, qui inquiète partout dans le monde même si plusieurs pays d'Europe continuent d'alléger leurs mesures de restriction.

Après avoir décrété vendredi le confinement de quatre quartiers du centre de Sydney, les autorités ont décidé samedi d'élargir, pour deux semaines, la mesure à l'ensemble de la métropole, la plus importante d'Australie avec plus de cinq millions d'habitants. Dans ce pays, qui a jusqu'à maintenant plutôt bien contenu la propagation du Covid-19, plus de 80 personnes ont été testées positives cette semaine, toutes en lien avec un chauffeur qui conduisait des équipages de compagnies aériennes de l'aéroport de Sydney jusqu'aux hôtels de quarantaine. "Le variant Delta s'avère être un ennemi particulièrement redoutable", a déclaré de à la presse le ministre de la Santé de l'Etat, Brad Hazzard. "Quelles que soient les mesures défensives qui sont prises, le virus semble savoir comment contre-attaquer", a-t-il ajouté. Comme l'Australie, plusieurs pays connaissent une recrudescence de nouveaux cas, au moins en partie liée à la diffusion du variant Delta, déjà responsable d'une reprise épidémique au Royaume-Uni depuis quelques semaines. (Belga)