Egypte: premier vote au Parlement pour permettre à Sissi de se représenter

(Belga) Le Parlement égyptien a approuvé jeudi l'examen d'une série d'amendements constitutionnels qui permettraient entre autres au président Abdel Fattah al-Sissi de se représenter à la présidentielle après son deuxième mandat, en 2022.

En séance plénière, 485 députés sur 596 ont voté en faveur de l'envoi de ces amendements à la commission législative du Parlement qui devra ensuite élaborer un texte pour un vote final en séance plénière, selon les chiffres officiels. Selon plusieurs élus, moins d'une vingtaine de députés ont voté contre et les autres étaient absents. Au total, 14 amendements doivent être examinés, ainsi que neuf nouveaux articles. L'un d'eux vise à porter la durée maximale du mandat présidentiel à deux fois six ans, contre deux fois quatre ans actuellement. Selon plusieurs élus, l'approbation de ce texte permettrait ainsi à M. Sissi de se représenter à la présidentielle encore deux fois après 2022. M. Sissi, ancien chef de l'armée, a été élu une première fois en 2014, après la destitution par les militaires de son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi l'année précédente. Il a été réélu en mars 2018 avec plus de 97% des voix. La commission législative doit désormais préparer le texte qui sera soumis, après un délai de 60 jours, en plénière pour un vote final. Le Parlement devra ensuite fixer une date pour un référendum, comme le prévoit la Constitution de 2014. Les amendements devraient être approuvés sans difficulté car la très grande majorité du Parlement actuel soutient le gouvernement de M. Sissi. L'introduction de ces propositions d'amendements au Parlement a soulevé des protestations parmi les organisations de défense de droits humains, qui dénoncent régulièrement l'autoritarisme du gouvernement de M. Sissi. (Belga)