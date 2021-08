En plein journal, cette présentatrice de la BBC reçoit un appel des talibans sur son téléphone personnel (vidéo)

Une journaliste de la BBC a semblé surprise dimanche lorsqu'elle a soudainement reçu un appel téléphonique des talibans, sur son téléphone portable alors qu'elle était à l'antenne. Yalda Hakim est née en Afghanistan et a déménagé en Australie en 1986. Elle parle six langues et travaille pour la BBC depuis neuf ans.

La présentatrice a semblé brièvement troublée lorsque l'appel téléphonique est arrivé, mais a doucement interrogé le porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, s'assurant que la qualité sonore était adéquate pour les téléspectateurs.

Cette conversation a eu lieu alors que les insurgés du groupe islamiste avançaient à Kaboul.

Yalda Hakim a déclaré: "D'accord, nous avons le porte-parole des talibans Shail Shaheen en ligne.

Monsieur Shaheen, pouvez-vous m'entendre?" Shaheen a confirmé qu'il le pouvait, avant de se lancer dans un discours promettant "la paix".

"Il ne devrait y avoir aucune confusion, nous sommes sûrs que le peuple afghan dans la ville de Kaboul, que leurs biens et leurs vies sont en sécurité", a-t-il déclaré.

"Il n'y aura de vengeance sur personne. Nous sommes les serviteurs du peuple et de ce pays", a détaillé le porte-parole.

La journaliste est une spécialiste de l'actualité afghane. Son travail et cette interview improvisée ont été loués sur Twitter dimanche soir par plusieurs autres journalistes de la BBC.