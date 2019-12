Encore "énormément de travail" sur le Brexit, estime Nathalie Loiseau

La députée européenne Nathalie Loiseau a estimé vendredi sur RFI qu'il restait "énormément de travail" sur le Brexit, malgré la victoire écrasante aux législatives britanniques de Boris Johnson, investi pour mettre en œuvre l'accord de retrait de l'UE.

"Boris Johnson a dit pendant la campagne électorale, et c'était des propos de campagne, que tout serait bouclé fin 2020. Oui, c'est complètement irréaliste", a indiqué la tête de liste LREM aux dernières européennes.

"On a devant nous des années de travail, j'ai beaucoup de mal à penser qu'on ait fini quoi que ce soit avant 2020 ou alors ce serait un espèce de minimum vital qui ressemblerait de près à une sortie sans accord et ça, on sait que les Britanniques n'en veulent pas", a poursuivi Mme Loiseau qui a été la première ministre des Affaires européennes du quinquennat Macron.

La présidente de la sous-commission sécurité et défense au Parlement européen a notamment prévenu qu'elle veillerait à ce que "les droits des citoyens européens, notamment français, qui vivent au Royaume-Uni, soient pleinement respectés".

"S'il y a une concurrence déloyale des Britanniques demain, l'Union européenne protégera les intérêts de ses citoyens et de ses entreprises" a-t-elle également rappelé: "Demain le commerce avec les Britanniques, c'est zéro taxe, zéro quota, à une condition: c'est qu'il n'y ait aucun dumping du côté des Britanniques".