Enlèvement d'une partie de l'équipage d'un navire suisse au Nigéria

Massoel Shipping, l'armateur du MV Glarus, a précisé que le bâtiment transportait du blé et qu'il effectuait une liaison entre Lagos, la capitale commerciale située dans le sud-ouest du Nigeria, et le centre pétrolier de Port Harcourt dans le delta du Niger. Les pirates ont enlevé 12 des 19 membres de l'équipage. "La compagnie travaille avec les autorités et des spécialistes pour s'assurer d'une rapide libération de ceux qui sont détenus", a dit Massoel Shipping. La nationalité des otages n'a pas été précisée. Les Affaires étrangères suisses ont été informé de la situation par l'armateur, qui a précisé qu'aucun des membres de l'équipage n'était d'origine helvétique. L'Office suisse de la navigation maritime à Bâle est en contact avec la compagnie de transport, précise la diplomatie suisse dans un courriel envoyé à Keystone-ATS. (Belga)