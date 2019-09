Hécatombe chez les quarterbacks: il ne fait pas bon être vieux en NFL

Le quarterback remplaçant des New York Jets Trevor Siemian blessé lors du match face aux Cleveland Browns, le 16 septembre 2019 à East Rutherford, dans le New JerseyELSA

Ben Roethlisberger (Pittsburgh Steelers), 37 ans, saison terminée; Drew Brees (New Orleans Saints), 40 ans, indisponible deux mois pour une blessure au pouce; Eli Manning (New York Giants), 38 ans, relégué chez les remplaçants: les quarterbacks vétérans ont la vie dure en NFL.

La Ligue nationale de football américain, qui célèbre sa 100e saison, se serait bien passée de voir ses grandes figures encore en activité, pour la plupart d'inamovibles titulaires de leur franchise, tomber sur le champ d'honneur les uns après les autres.

Après seulement deux journées, pas moins de cinq équipes doivent se passer des services de leur QB star.

Pour l'heure, seul Tom Brady, toujours aussi inoxydable et performant à 42 ans avec les New England Patriots, semble être épargné par cette hécatombe qui rappelle à quel point ce sport, qui passionne tant aux Etats-Unis, peut être violent pour les organismes.

Stratège du champion en titre, le "Benjamin Button" (personnage créé par Francis Scott Fitzgerald, qui rajeunit au fil des ans) de la NFL apparaît au top de sa forme et se montre toujours aussi adroit et décisif au lancer. En témoignent les cinq touchdowns offerts à ses receveurs contre Pittsburgh (33-3) et Miami (43-0).

Il tentera dimanche de confirmer cette excellente disposition contre les New York Jets, une formation actuellement dépourvue de son quarterback titulaire Sam Darnold (mononucléose) et de sa doublure Trevor Siemian, forfait pour la saison en raison d'une blessure à une cheville. Ils s'en remettent désormais à l'inexpérimenté Luke Falk, qui a joué ses premières minutes professionnelles lundi lors du revers à Cleveland.

- Solutions de rechange -

D'autres clubs doivent trouver des solutions de rechange, comme Pittsburgh qui a perdu son "Big Ben", Roethlisberger, blessé au coude droit lors de la défaite contre Seattle.

En quête d'un premier succès cette saison, les Steelers confient à présent les clés de leur jeu au méconnu Mason Rudolph. "J'ai totalement confiance en moi", a voulu rassurer les siens le joueur de 24 ans, avant le déplacement à San Francisco chez des 49ers invaincus.

New Orleans, qui a perdu l'emblématique Drew Brees, espère que sa doublure Teddy Bridgewater montrera autant d'assurance. Comptant, avant ce coup dur, parmi les favoris pour le titre, les Saints espèrent surtout le retour de leur stratège pour novembre.

Eli Manning, lui, n'est pas à l'infirmerie, mais sur le banc des Giants. La franchise new-yorkaise, qui a débuté par deux défaites, lui préfère pour l'heure le rookie Daniel Jones. "D'une certaine façon, j'ai signé pour ça. C'est ce qui arrive quand on recrute de jeunes quarterbacks. Je dois vivre avec ça et en tirer le meilleur parti possible", a-t-il déclaré, déçu, avant le déplacement à Tampa Bay.

- Kaepernick trépigne -

Les Carolina Panthers craignent à leur tour de devoir se passer de leur QB, étant donné l'incertitude entourant Cam Newton. Le MVP de la Ligue en 2015 souffre d'une cheville et a dû écourter l'entraînement cette semaine.

Alors que tous ces QB sont sur le flanc, un trépigne d'impatience de pouvoir revenir dans le jeu: Colin Kaepernick. Mais l'ancienne star des 49ers est sans club depuis trois ans et le mouvement de boycott de l'hymne américain qu'il avait lancé en signe de protestation contre les violences policières visant les Noirs.

Agé de 31 ans, celui qui a mené San Francisco à la finale en 2013, a passé l'été à s'entraîner dur et s'est récemment dit disponible et en forme. Ses agents sont entrés en contact avec des franchises, selon la presse américaine, mais aucune ne semble vouloir recruter celui qui avait été vertement attaqué par Donald Trump en 2017.

Pour son ami et ancien coéquipier Eric Reid, Kaepernick a été "blackboulé" par la NFL. "Roethlisberger est out pour la saison, Brees pour un long moment et on ne sait pas ce qu'il en est pour Newton. Chaque année ils font sortir les gars de leur retraite. Ces gars, qui ont dit: +je ne veux plus jouer au football+, ont reçu des appels et pas Colin."