Invasion de l'Ukraine - Plus de 300.000 Ukrainiens disposent désormais d'un passeport russe

Près de 300.000 Ukrainiens ont reçu un passeport russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon le média russe indépendant Mediazona.

Entre 70.000 et 80.000 personnes ont obtenu la nationalité russe au cours du mois d'octobre seul, selon ce média réputé critique du Kremlin, qui a cité jeudi des données du ministère de l'Intérieur russe. La plupart des candidats ont reçu leur nouveau passeport russe dans la région du sud de l'Ukraine de Rostov-sur-le-Don et dans la péninsule de Crimée, annexée en 2014. La vague de candidatures et liée au fait que les citoyens sont privés de droits de base sans un passeport russe dans les territoires occupés par les forces russes, selon Mediazona. "Souvent, ils ne reçoivent pas d'aide médicale ou sociale sans un passeport (russe)", avance l'article, citant l'exemple d'une famille déplacée en Crimée. Un enfant est tombé malade et pour que la famille puisse bénéficier d'aide, les membres du ménage ont dû se doter d'un passeport russe, témoigne un volontaire. Des millions de personnes ont été forcées de fuir dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine, qui a commencé fin février. Environ 8 millions d'Ukrainiens ont fui vers d'autres pays européens, selon les données de l'ONU. En même temps, selon les estimations russes, plus de 4,5 millions de réfugiés ukrainiens sont entrés dans la fédération de Russie.