Japon: le typhon Trami fait deux morts, une disparue et une centaine de blessés

(Belga) Au moins deux personnes ont perdu la vie dans le typhon Trami qui a balayé dimanche le Japon. Une personne est aussi portée disparue et une centaine de personnes ont été blessées alors que le typhon continue sa course dans le nord du pays.

Une personne est décédée dans une coulée de boue dans la préfecture de Tottori et un homme a été retrouvé mort lors d'une chute dans la ville de Fujiyoshida, rapporte l'agence de presse Kyodo. Une femme est encore portée disparue après être tombée dans un égout à dans la ville de Miyazaki. Près de 36.000 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'évacuation temporaire alors que Trami traversait le pays durant la nuit, déclenchant des vents violents et des trombes d'eau dans la région de la ville de Tanabe en soirée dimanche. L'oeil du cyclone était à environ 120 kilomètres de Cape Erimo sur l'île de Hokkaido au nord du Japon, lundi matin, se dirigeant vers le nord-est à 95 kilomètres par heure (km/h) et avec des vents entre 120 km/h et 180 km/h, selon l'agence météorologique. L'agence met en garde contre les coulées de boue, les pluies torrentielles et des bourrasques. Des centaines de vols ont été annulés lundi, après l'annulation de 1.300 vols dimanche. (Belga)