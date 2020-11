Un ténor du parti républicain félicite Joe Biden pour sa victoire

Le sénateur et ex-candidat à la présidentielle américaine Mitt Romney a été samedi le premier poids lourd républicain à féliciter Joe Biden pour sa victoire contre Donald Trump, qui n'avait pas à ce stade reconnu sa défaite.

Ann, son épouse, "et moi présentons nos félicitations au président élu Joe Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris", des personnes "de bonne volonté et de caractère admirable", a écrit le sénateur de l'Utah, critique habituel de Donald Trump.

