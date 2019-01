L'homme le plus âgé du monde décédé à l'âge de 113 ans

(Belga) L'homme le plus âgé du monde, le Japonais Masazo Nonaka, est décédé à l'âge de 113 ans, a annoncé sa famille dimanche aux médias japonais.

M. Nonaka, qui vivait sur l'île de Hokkaido, était né le 25 juillet 1905. Cette année-là, Albert Einstein publiait se théorie de la relativité. Avec son épouse décédée en 1992, il avait eu deux fils et trois filles. En avril 2018, il était entré dans le Guinness Book des records en tant qu'homme le plus âgé de la planète. Le Japon est l'un des pays qui compte le plus de centenaires. A la fin de l'année dernière, ils étaient quelque 70.000 à avoir franchi la barre des 100 ans. (Belga)