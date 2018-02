La plus grande caverne sous-marine du monde découverte au Mexique: elle pourrait révéler des secrets mayas (vidéo)

Une vaste caverne considérée comme la plus grande grotte sous-marine de la planète pourrait aider à faire la lumière sur l'ancienne civilisation maya. Des archéologues ont trouvé des objets anciens et des ossements d'animaux et d'humains durant les explorations du site.



La caverne de 347 km se trouve près de la station balnéaire de Tulum. L'archéologue sous-marin Guillermo de Anda du Gran Acuifero Maya (GAM), un projet consacré à l'étude et à la préservation des eaux souterraines de la péninsule du Yucatan, croit que les explorations dans cette grotte aideraient à découvrir des choses sur le développement de la culture du pays. Cet endroit a été dominé par la civilisation maya avant la conquête espagnole.



La péninsule du Yucatan est parsemée de reliques monumentales du peuple maya, dont les descendants continuent d'habiter la région.