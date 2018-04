Libye: le maréchal Haftar de retour à Benghazi après une longue absence

(Belga) L'homme fort de l'est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, est rentré jeudi à Benghazi (est) après une hospitalisation de plusieurs semaines à Paris, a constaté un journaliste de l'AFP.

M. Haftar, 75 ans, souriant et vêtu d'un costume de ville noir, est rapidement descendu de l'avion pour saluer ses généraux. Il n'était plus apparu en public depuis plusieurs semaines et aucune photo récente de lui n'avait été publiée, nourrissant des rumeurs sur son état de santé qui ont inondé les réseaux sociaux. (Belga)