Mondial 2018 - Pour Tabarez, la "clé de la victoire a été le dévouement des joueurs" uruguayens

"La clé de la victoire a résidé dans le dévouement des joueurs sur le terrain, car c'est comme ça qu'on vit le football", a analysé Tabarez. "Le Portugal a eu le ballon et a souvent joué dans notre moitié de terrain et j'aurais préféré qu'on ait davantage le ballon pour s'approcher de leurs buts, mais notre équipe est très solide mentalement et j'en suis très satisfait." "Nous avons commis une erreur qui nous a coûté l'égalisation mais par chance nous avons profité d'un espace (pour marquer) et l'équipe est restée solide mentalement", a ajouté Tabarez. "Je suis très heureux, nous sommes préparés pour ça. Comme toujours, je retiens notre force collective. L'Uruguay attend à présent des nouvelles concernant Edinson Cavani, auteur d'un doublé mais sorti blessé à un quart d'heure du terme. "Cavani s'est blessé ce soir et il va falloir surveiller ça de près. Mais on se repose sur le collectif, c'est notre meilleure chance contre tous les adversaires." En quarts, l'Uruguay défiera la France, victorieuse 4-3 de l'Argentine. "On sait que la France sera très difficile à jouer. Elle dispose de deux grands attaquants, Griezmann et Mbappé, qui sont vraiment très rapides. Vous avez bien vu comme les défenseurs ont eu du mal à gérer Mbappé aujourd'hui. Ce sera très difficile, mais on va faire de notre mieux pour imposer notre style. Nous sommes ici pour jouer les sept matches jusqu'en finale."