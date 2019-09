Mondial de rugby: l'Afrique du Sud rendra hommage à Chester Williams contre la Nouvelle-Zélande

Les Springboks porteront un maillot avec l'effigie de leur ancienne gloire Chester Williams, mort début septembre à 49 ans, pour leur premier match de la Coupe du monde au Japon contre les All Blacks samedi.

"Il est vraiment une source d'inspiration pour nous tous", a expliqué le capitaine Sud-Africain Siya Kolisi vendredi à propos de l'ancien ailier star, champion du monde 1995, mort d'une crise cardiaque au début du mois.

Lors de la finale contre la Nouvelle-Zélande il y 24 ans à domicile, gagnée aux prolongations 15-12, Williams était le seul joueur noir de la nation arc-en-ciel. Il est mort moins de deux mois après un autre ailier de cette équipe championne du monde, James Small.

"Nous admirons l'équipe de 1995 parce que nous avons l'impression qu'ils ont changé les choses pour nous en Afrique du Sud. Nous les respecterons toujours", a indiqué Kolisi, premier joueur noir capitaine des Springboks.

"C'est une époque qui a ouvert des portes pour nous. Nous les apprécions vraiment tous", a-t-il ajouté.

Le groupe des 31 Sud-Africains pour le Mondial, qui commence ce vendredi par le match d'ouverture Japon-Russie, est composé de 11 joueurs de couleur, dont Siya Kolisi.

Même si "Chester n'aimait pas être au centre de l'attention", selon le sélectionneur actuel Rassie Erasmus, l'hommage qui lui sera rendu contre les rivaux néo-zélandais est approprié: "je pense qu'il aurait adoré prendre part à un duel Springbok vs All Blacks, une fois de plus".