Ouragan Fiona: pluie et vents violents en République dominicaine

L'ouragan Fiona a frappé lundi la République dominicaine après avoir causé des inondations et des dégâts "catastrophiques" à Porto Rico, son voisin des Caraïbes où il a privé les habitants d'électricité et continuait de provoquer de fortes précipitations.

Plusieurs routes ont été inondées ou coupées par des chutes d'arbres ou de poteaux électriques dans les alentours de la station balnéaire de Punta Cana, dans l'est de la République dominicaine, où l'alimentation en électricité a été interrompue, selon des journalistes de l'AFP. Depuis lundi matin, 789 personnes ont été contraintes à quitter leurs foyers pour aller vers des "zones sûres", a déclaré à la presse le général Juan Méndez García, directeur du Centre des opérations d'urgence. Les vents soufflaient jusqu'à 150 km/h et Fiona devrait encore se renforcer "au cours des deux prochains jours" pour devenir un ouragan de catégorie 3 mardi (sur l'échelle de Saffir-Simpson allant jusqu'à 5), selon le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami. Fiona se dirige à présent vers les îles Turques-et-Caïques. L'ouragan, qui a touché terre en République dominicaine tôt lundi, "est passé à toute vitesse", a dit à l'AFP Vicente Lopez, qui s'occupe de la plage de Bibijagua à Punta Cana, en signalant des commerces détruits. De forts vents balayaient également la ville de Nagua, dans le nord, a constaté l'AFP. Des vidéos publiées par la presse locale montraient des habitants de la ville côtière de Higüey (est) de l'eau jusqu'à la taille, tentant de mettre des effets personnels à l'abri. A Porto Rico, où l'ouragan était d'abord passé et où une alerte à la tempête tropicale restait en vigueur, "les dégâts sur l'infrastructure (...) et les maisons ont été catastrophiques", a dit le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, lors d'une conférence de presse.