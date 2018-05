Seine-Saint-Denis: un homme poignardé à mort, 10 interpellations

Un homme de 41 ans a été poignardé à mort dimanche soir après un différend à Romainville (Seine-Saint-Denis) et dix personnes ont été interpellées, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Peu avant minuit, la victime venait d'acheter des boissons dans une épicerie lorsqu'une dispute a éclaté avec un groupe de jeunes pour un motif encore inconnu, ont indiqué ces sources.

"Ils se sont disputés dehors", a dit un témoin à l'AFP. "J'ai réussi à les séparer, mais l'homme est revenu avec un ami". "Les jeunes ont utilisé des lacrymos, ça me brûlait les yeux. Le temps que j'aille me les nettoyer, ils étaient partis plus loin dans la rue", a-t-il ajouté.

Selon les premiers éléments, c'est là qu'une personne a poignardé la victime avec un couteau "au niveau du cœur", avant de prendre la fuite, a précisé une source policière.

A l'endroit indiqué, une voisine, Nathalie, vient de déposer un iris violet. "De voir quelqu'un mourir sous sa fenêtre, ça fait peur", dit cette ancienne aide-soignante qui vit dans cette rue tranquille depuis cinq ans. "J'ai vu les secours essayer de le ranimer, je n'ai presque pas dormi de la nuit".

Après le meurtre, dix personnes, originaires de la cité Gagarine située à proximité, ont été interpellées. Ils sont tous majeurs, selon une source proche de l'affaire.

Le parquet de Bobigny a indiqué à l'AFP avoir confié l'enquête à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.