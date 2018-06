Un puissant séisme frappe l'ouest du Japon, pas de risque de tsunami

(Belga) Un puissant séisme a touché l'ouest du Japon lundi matin, mais il n'y avait pas de risque de tsunami et aucun blessé ni dégâts n'étaient à déplorer dans l'immédiat, ont indiqué les autorités.

Ce tremblement de terre, de magnitude 5,3 selon l'institut américain USGS, s'est produit à 07H58 locales (22H58 GMT dimanche) près d'Osaka, à une profondeur de 15,4 kilomètres. L'Agence météorologique japonaise a pour sa part évalué la magnitude à 5,9 pour une intensité de "six moins" sur l'échelle sismique nippone, utilisée pour évaluer les effets en surface d'un tremblement de terre. Elle s'étend du degré un (tremblement à peine perceptible) au degré sept (les meubles volent dans la pièce et des maisons s'effondrent). Au degré "six moins", il est difficile de se tenir debout. "Aucun dégât important n'a été signalé à ce stade, nous procédons à des vérifications", a déclaré un porte-parole de la police d'Osaka à l'AFP. Au moins un incendie s'est déclaré dans un logement situé au nord de la ville d'Osaka, selon des images de télévision qui ont aussi montré une rupture de canalisation d'eau. Le Premier ministre Shinzo Abe a rapidement pris la parole pour assurer de la mobilisation du gouvernement, avec "pour première priorité de sauver la vie des gens". Il a ordonné à son équipe de "réunir promptement des informations sur d'éventuels dégâts". Ce fort séisme a causé des coupures d'électricité dans certaines zones, entraînant la suspension du trafic ferroviaire à une heure de forte affluence et affectant plus de 170.000 foyers, mais il n'a pas provoqué de mouvement de panique. L'Autorité de régulation nucléaire n'a rien détecté d'anormal dans les centrales de la région. Le Japon est situé sur la Ceinture de feu du Pacifique, une vaste zone qui concentre la majeure partie des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de la planète. Il subit chaque année plus de 20% des séismes parmi les plus puissants recensés sur la planète. (Belga)