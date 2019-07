Un second séisme encore plus puissant frappe le sud de la Californie: "On entendait le bois crissé à chaque secousse"

Un séisme de magnitude 7,1 a secoué le sud de la Californie vendredi soir, le deuxième de grande ampleur à frapper cette zone peu urbanisée en deux jours, a annoncé l'institut américain de géophysique USGS.

Fabian se trouvait à Los Angeles au moment des faits. Via notre bouton orange Alertez-nous, il témoigne: "C’était largement plus intense qu’hier matin mais heureusement les immeubles modernes construits avec une structure en bois permettent de se sentir en sécurité. On entendait tout de même le bois crissé à chaque secousse", nous écrit-il.

Cette secousse était potentiellement onze fois plus dévastatrice que celle qui a touché jeudi matin la zone de Ridgecrest, d'une magnitude de 6,4, à environ 240 km au nord-est de Los Angeles. Peu d'informations étaient encore disponibles à ce stade mais les secours sur place n'avaient pas fait état de morts ou de dégâts majeurs vendredi en début de soirée.

"Des maisons qui ont bougé, des fondations fissurées, des murs porteurs à terre. Un blessé (léger) et les pompiers qui soignent le patient", ont indiqué sur Twitter les pompiers du comté de San Bernardino, proche de l'épicentre.

"Les premiers rapports font état de dégâts plus importants" que la veille, ont-ils ajouté. A Ridgecrest, petite ville d'environ 28.000 habitants, Jessica Kormelink, une habitante interrogée par la télévision CNN, a raconté qu'elle avait senti "un tremblement plutôt sérieux". "Et ma maison, c'est comme si elle ondulait", a-t-elle dit.





Aucun dégât majeur recensé



Selon l'USGS, le séisme de jeudi était vraisemblablement un précurseur de celui qui s'est produit vendredi à 20h19 heure locale (05h19 HB). Avec une magnitude de 6,4, le séisme de jeudi était le plus puissant à frapper cette région depuis 1999. Il avait fait quelques "blessés légers", principalement liés à des fenêtres brisées par la secousse ou des chutes d'objets ou d'étagères dans des magasins, mais pas de dégâts majeurs.

Les secours avaient bénéficié dès jeudi après-midi de l'arrivée d'importants renforts dans la zone de Ridgecrest, précisément pour parer à une nouvelle secousse potentiellement destructrice. Le séisme de vendredi a une nouvelle fois été ressenti jusqu'à Los Angeles, où aucun dégât majeur n'a toutefois été recensé, selon les autorités locales.

Les pompiers de la ville ont fait état de lignes électriques tombées au sol et de coupures de courant localisées à la suite du séisme qui a duré une vingtaine de secondes, selon des journalistes de l'AFP. Ressentis dans un vaste périmètre, jusqu'à Las Vegas dans le Nevada voisin, ces deux tremblements de terre ont ranimé le spectre du "Big One", un méga-séisme potentiellement dévastateur tant redouté dans l'Ouest américain.