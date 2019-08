Un séisme a fait un mort et plusieurs blessés en Indonésie

(Belga) Le séisme qui s'est produit vendredi soir au large de Java a provoqué la mort d'un homme, victime d'une crise cardiaque. Quatre autres personnes ont été blessées, tandis qu'une centaine de bâtiments sont endommagés, selon les autorités.

L'Indonésie a levé vendredi soir une alerte au tsunami émise après un fort séisme survenu à 19h03 (heure locale) au large des côtes du sud-ouest de Java. Le séisme a été ressenti notamment à Jakarta, la capitale indonésienne située sur la côte nord-ouest de l'île de Java. Plusieurs habitants ont fui leur logement. Sur des images en provenance des zones touchées par la secousse, on peut voir des fissures striant les murs de bâtiments, tandis que des briques et d'autres débris jonchent le sol. L'Indonésie, archipel de 17.000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. L'an dernier, un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami à Palu sur l'île des Célèbes a fait plus de 2.200 morts et des milliers de disparus. (Belga)