Unesco: la Médina Azahara, en Espagne, classée au Patrimoine mondial

La Médina Azahara, cité califale des Xe et XIe siècles proche de Cordoue dans le sud de l'Espagne, a été classée dimanche au Patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé l'agence des Nations unies réunie à Bahreïn.

Construite à partir de l'an 936, cette cité est avec l'Alhambra de Grenade, la mosquée de Cordoue et l'Alcazar de Séville -tous trois déjà classés- l'un des joyaux hérités des près de huit siècles d'Al-Andalus, quand les musulmans gouvernaient dans la péninsule ibérique du VIIIe au XVe siècle.

Le site "apporte une connaissance approfondie de la civilisation islamique occidentale d’Al-Andalus, aujourd’hui disparue, au sommet de sa splendeur", justifie l'Unesco dans un communiqué.

La Médina Azahara, de l'arabe Madinat al-Zahra ("la ville brillante"), est un héritage du califat de Cordoue (Xe et XIe siècles).

Sa construction a débuté sept ans après que l'émir Abd al-Rahman III s'autoproclama calife en 929.

La cité aurait selon la légende été nommée en l'honneur de sa femme favorite, Azahara.

Mais pour les historiens, il s'agissait davantage de démontrer sa puissance face au califat de Bagdad, où régnait la dynastie abbasside qui avait au VIIIe siècle massacré les ancêtres d'Abd al-Rahman, les califes omeyyades de Damas.

La ville, entourée de murailles, se trouve à huit kilomètres de Cordoue et sa célèbre mosquée a été transformée en cathédrale après la reconquête de la ville par les rois catholiques au XIIIe siècle.

Elle servait de résidence à la cour, qui y organisait de somptueuses fêtes et y recevait les ambassadeurs étrangers, et hébergeait également des bureaux administratifs, des appartements et des jardins.

La médina a toutefois fonctionné pendant moins d'un siècle, détruite par les guerres qui mirent fin au califat de Cordoue au début du XIe siècle.

Les vestiges, oubliés pendant près de mille ans, n'ont été redécouverts qu'au début du XXe siècle.