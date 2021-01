Voici les deux défis qui attendent Joe Biden

Après son investiture, Joe Biden se mettra au travail sans tarder. Il adoptera plusieurs décrets sur le climat, l’immigration, la lutte contre le coronavirus. Régis Dandoy, politologue à l’ULB, a expliqué les deux grands défis qui attendent le nouveau président américain dans la matinale de Bel RTL.

La cérémonie d’investiture du nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden, se tiendra ce 20 janvier à 12 heure locale. Après sa prestation de serment, il se mettra directement au travail. Deux grands défis l’attendent:

"D’abord la lutte contre le Covid-19 et toutes ses conséquences: économiques surtout, parce que l’économie américaine est très affectée par cette crise, explique Régis Dandoy, politologue à l’Université Libre de Bruxelles. Ce sera la première priorité."

"La deuxième priorité concernera plus les conséquences des quatre années de présidence de Trump, poursuit Régis Dandoy. C’est-à-dire d’essayer de recoller les morceaux, d’essayer de retrouver la politique américaine classique qu’on connaît par exemple en matière de politique étrangère, de commerce international, d’image des Etats-Unis. Quatre ans pour faire tout ça paraît déjà très difficile."

Après le mandat de Donald Trump, les experts estiment qu'il incombe aussi au démocrate de restaurer la crédibilité des Etats-Unis sur la scène internationale, en affichant des objectifs concrets sur la manière d'atteindre la neutralité carbone dès 2050.

Pour cela, Joe Biden prévoit de réunir les dirigeants des nations les plus polluantes pour un sommet où il entend convaincre ces pays de revoir à la hausse leurs engagements. Le président démocrate présentera au Congrès le mois prochain son plan de 2.000 milliards de dollars pour le climat, censé placer durablement les mesures vertes au coeur de l'économie américaine.

"Nous n'avons pas une seconde à perdre pour faire face aux crises auxquelles nous sommes confrontés en tant que nation. C'est pourquoi après avoir prêté serment, je me mettrai au travail", a tweeté Joe Biden mardi soir.

L'Europe se félicite de l'arrivée du démocrate à la Maison Blanche. "Je voudrais adresser de manière solennelle aujourd'hui, en ce jour d'entrée en fonction de Joe Biden un appel un appel à construire ensemble un pacte fondateur, nouveau, pour une Europe plus forte, pour des Etats-Unis plus forts et pour un monde meilleur", a annoncé le président du Conseil européen, Charles Michel, devant le Parlement européen. L'Europe "a un ami à la Maison Blanche" après quatre ans de présidence Trump, a souligné la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.