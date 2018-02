Après avoir été ravagé par la tempête, les travaux débutent au hall sportif de Jodoigne (photos)

À Jodoigne, le hall Baudouin est en pleine déconstruction. Ravagé par deux tempêtes, de juillet 2014 et de juin 2016, le bâtiment (ou ce qu'il en restait), était laissé en l'état.



Depuis quelques jours, des engins de chantier sont en action sur le site. Lorsque notre journaliste Olivier Patzelt s'est rendu sur place, une grue armée d'une énorme pince s'attaquait à un des murs du bâtiment. "Là elle enlève carrément un mur de blocs qui séparait le hall des sports avec la cafétéria", décrit Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne.



Les grandes armatures qui soutenaient le toit ont préalablement été démontées. Tout est trié avant d'être emporté dans de vastes containers. Un an et demi après la dernière tempête qui a frappé l'endroit, il était temps d'intervenir. "Il y avait surtout un risque, du fait que des gens ne respectaient pas les critères de sécurité et se permettaient de franchir les barrières qui protégeaient le chantier", indique Jean-Luc Meurice.



Les travaux ont aussi traîné parce que la Ville a plusieurs fois rejeté les propositions des assurances. Et elle a bien fait: le bras-de-fer lui a permis de récupérer 1 million d'euros de plus pour le futur hall sportif polyvalent.





L'endroit redeviendra un parc



Quant au site actuellement en chantier, une fois dégagé, il deviendra un parc. "Je rappelle qu'à l'époque, nous avions eu une dérogation pour construire, car c'est en zone verte, c'est en zone de parc. Donc ça redeviendra un parc, avec en premier temps une pelouse", explique le bourgmestre.



En parallèle, des travaux seront menés pour réaliser un réseau de promenades pour mettre la ville en avant. "Notre grand-place est magnifique mais n'est pas suffisamment connue, notre but est de la mettre en valeur", affirme le mayeur.