Arbre tombé sur une voiture à Grez-Doiceau: le propriétaire du bois de Beausart sommé par la commune d'agir rapidement

Le long de la chaussée de Jodoigne, des arbres pourraient encore tomber sur la chaussée, comme ça été le cas la semaine dernière. Le propriétaire doit abattre des arbres dans les prochains jours.

La commune de Grez-Doiceau oblige le propriétaire du bois de Beausart à abattre les arbres dangereux le long de la chaussée de Jodoigne. La mesure a été prise après le décès d'une enseignante écrasée par la chute d'un de ces arbres lors de la tempête de la semaine dernière.



"C'est quand même un bois d'importance avec des arbres qui sont très vieux. Et donc cela nécessite certainement un avis complémentaire par rapport à ceux qui doivent être abattus le plus rapidement possible", a expliqué la bourgmestre, Sybille de Coster Bauchau, ce matin sur Bel RTL.



Le propriétaire a jusqu'au 9 février pour effectuer cet abatage. Une centaine d'arbres sont potentiellement dangereux. L'expert et la commune se rendront sur le terrain ce mercredi afin d'identifier précisément les arbres les plus problématiques.



"Il se fait qu'il y a ceux qui se trouvent le long de la voirie, mais il y a aussi ceux qui se trouvent sur les pieds de talus. Et donc ça nécessite une analyse plus complémentaire, et il faut que ce soit un expert qui puisse le faire", a ajouté la bourgmestre au micro d'Olivier Patzelt.