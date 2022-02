L'internat d'une école de Jodoigne s'équipe d'un cinéma: "Ça évite l'isolement des élèves en chambre"

L’Institut Provincial de Jodoigne modernise son internat. Une salle de projection sera désormais accessible pour les adolescents et les éducateurs. Elle a pour but de recréer la convivialité.



"Les garçons et les filles sont en groupe à ce moment-là et peuvent regarder des interviews, des films, des matchs de foot", explique Frédéric Janssens, administrateur de l'internat. Ça permet "d'éviter l'isolement des élèves en chambre après la période d'étude et de pouvoir tout de même avoir une soirée comme si on était en famille, à parler avec d'autres", précise Marie-Louise Houart, directrice du CEPES, Centre d’Enseignement Provincial – Enseignement Secondaire.



Une soixantaine d'élèves sont hébergés au CEPES de Jodoigne.