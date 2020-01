Cédric, un Schaerbeekois reçoit le courrier de ses voisins mais pas le sien: "Je ne travaille pas pour donner un quart de mon salaire en frais de rappel"

Cédric, un habitant de Schaerbeek a pressé notre bouton orange Alertez-nous pour nous faire par de ses problèmes de courrier. Les nombreuses lettres et factures qu'il reçoit ne lui sont pas destinées.

Habitant l'avenue Princesse Elisabeth, Cédric reçoit pourtant dans sa boîte aux lettres le courrier d'habitants de la place Princesse Elisabeth et même celui de riverains des rues voisines. Il est alors rentré en contact à plusieurs reprises avec Bpost mais se retrouve à devoir payer des frais retard sur ses propres factures qu'il ne reçoit pas : "Lorsque j'ai contacté la médiation, ils m'ont donné certaines solutions qu'ils pouvaient apporter mais qui ne me conviennent pas et que je trouve assez aberrantes. J'ai eu des frais qui n'étaient pas prévus et la poste me dit clairement qu'ils ne sont pas responsables pour les problèmes de courrier".

Face à situation qui semble dans une impasse, Cédric avoue perdre patience : "Je me suis énervé plusieurs fois sur le service client de Bpost au début parce que je ne travaille pas pour donner un quart de mon salaire en frais de rappel et en frais que je n'ai pas provoqués moi-même. Donc forcément que j'étais en colère toute la semaine passée".