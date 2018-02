Bilel tabassé par des policiers à Ixelles? "Pour moi c'est une bavure policière comme le petit l'a mis sur son snap"

Vendredi dernier, dans l'après-midi, des agents de police sont appelés place Adolphe Sax à Ixelles pour des jets de pierres sur des voitures du quartier. Des jeunes âgés de 13 ou 14 ans sont repérés par la police et les narguent. Une course poursuite débute et l'un d'eux, Bilel, 14 ans, est arrêté.



Menotté avec des colsons, il aurait reçu des coups qui lui auraient fait perdre connaissance. Une violence démesurée selon le jeune ado qui a porté plainte contre les policiers et posté une photo de son visage blessé sur son compte Snapchat.



Perez, un habitant du quartier rencontré par Thibaut Balthazar et François-Xavier Van Leeuw pour le RTLinfo 13h, croit la version de Bilel. "Moi je revenais d'un foot. J'ai entendu que le petit s'était fait tabasser un peu plus bas là-bas. Pour moi c'est une bavure policière comme le petit l'a mis sur son snap. Je trouve ça vraiment triste".



Car "le petit" comme il l'appelle est bien connu dans le quartier, mais dans le bon sens. Un ado sans histoire qui s'amuse avec ses amis. "C'est un jeune comme tout le monde, il est sympa. C'est un bon gamin. Pour moi il a toujours été respectueux", explique Bachir, un ouvrier communal qui croise régulièrement Bilel et sa bande. "Moi je les vois jouer entre eux. Ça peut arriver qu'ils se jettent des pierres mais c'est seulement entre eux, sans plus. Ils jouent un peu à la bagarre mais c'est souvent entre eux. Mais de là à agresser les autres, ça peut arriver mais ce serait rare."

Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur ce possible dérapage policier. La police ne commente pas l'affaire.