Problème de ventilation toujours pas réglé: le tunnel Belliard fermé depuis plusieurs heures à Bruxelles

L'entrée du tunnel Belliard est fermée depuis 07h30 ce mardi en raison d'un problème de ventilation, a-t-on appris auprès de Bruxelles Mobilité. "Des techniciens sont sur place", a précisé sa porte-parole. Vers 11h45, nous apprenions que les extracteurs de fumée subissaient toujours le problème et que d'autres techniciens devaient rejoindre le site.



Des files interminables se sont formées ce matin sur la rue Belliard et et un tronçon de la Petite Ceinture. Dans la circulation, les automobilistes prenaient leur mal en patience. Certains déclaraient à notre journaliste Xavier Gérard être bloqués depuis plus d'une heure :

On ignore encore quand la circulation sera rétablie.