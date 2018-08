Hubert a disparu à Bruxelles: l'avez-vous vu?

À la requête du Parquet de Namur, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.

Le vendredi 3 août 2018 à 15h57, Hubert Dubois, un homme âgé de 81 ans a pris le train à Bruxelles Midi en direction de Braine-l'Alleud. Depuis il ne s'est plus manifesté.

Hubert mesure 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux gris en couronne et est dégarni au niveau du crâne.

Au moment de sa disparition, il portait un blouson bleu avec une ligne verticale au niveau des manches, un pantalon noir et des chaussures noires. Il portait également une casquette bleue et un bracelet de l'hôpital au poignet droit.

Hubert peut avoir un comportement confus et a besoin des soins médicaux urgents.

Si vous avez vu Hubert Dubois ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis est disponible sur www.police.be.